Lönechef
Bodens kommun, Personalavdelningen / Chefsjobb / Boden Visa alla chefsjobb i Boden
2026-04-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Personalavdelningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Personalavdelningen består av 24 medarbetare uppdelat på en löneenhet och en personalenhet. Löneenheten har 12 medarbetare fördelat på lön, pension/försäkringar, personalsystem och administration. Personalavdelningens roll är att leda, utveckla och samordna arbetsgivarfrågor, samt ge stöd till chefer så att de kan fullfölja sitt arbetsgivaransvar. Personalavdelningen ska bidra till att verksamheterna har bra förutsättningar för att nå uppsatta mål med nöjda medborgare och medarbetare samt för att stärka Boden kommuns arbetsgivarvarumärke.
Arbetsuppgifter
Vill du leda framtidens löneprocesser och service inom pension och kollektivavtalsförsäkringar i Bodens kommun? Som vår nya Lönechef får du en nyckelroll i att säkerställa att våra cirka 3 200 löner hanteras med hög kvalitet, god service och effektiva arbetssätt. I rollen har du personal-, budget- och verksamhetsansvar för Löneenheten. Du ansvarar för att löneenheten ständigt förbättrar arbetssätt och systemstöd utifrån gällande lag och kollektivavtal samt förvaltningarnas behov. Här är kundfokus, engagemang och närvaro i vardagen avgörande. Tillsammans med löneenhetens kunniga medarbetarna driver du både det dagliga arbetet och långsiktiga förbättringar.
I uppdraget som lönechef är omvärldsspaning och nätverksbyggande med såväl andra kommuner som leverantörer viktigt för verksamhetens utveckling. Du har en aktiv roll i utvecklingsprojektet som bedrivs mellan kommunerna i Norrbotten inom löne- och systemförvaltning.
Lönechefen är direkt underställd personalchef och tillsammans skapar ni förutsättningar för kopplingen mellan lön- och personalprocesser samt för den digitala utvecklingen som pågår. Allt för att skapa bästa möjliga stöd till kommunens chefer och medarbetare. Vill du leda med både hjärta och struktur tillsammans med alla kompetenta medarbetare, då kan det här vara rollen för dig.Kvalifikationer
För denna roll söker vi dig som har:
• Akademiskt examen inom personal/HR eller systemförvaltning med erfarenhet från löneprocesser. Alternativt annan inriktning i kombination med arbetslivserfarenhet inom löneområdet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare, som chef eller i någon arbetsledande roll
• Du har några års erfarenhet av arbete inom löneområdet
• Erfarenhet av personalsystemet Personec
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha intresse av avtalsfrågor inom lön och ersättningar, system- och digital utveckling samt pension och avtalsförsäkringar. Du är lyhörd för verksamheternas behov och du har en förmåga att organisera, planera och följa upp verksamhetens arbete samt arbeta med ständiga förbättringar. Du är prestigelös samt trygg i dig själv och lägger vikt vid det nära ledarskapet. Du ser varje medarbetare och skapar förutsättningar för teamets trivsel och prestation. Dessutom är du en tydlig och engagerad ledare med god samarbetsförmåga.
För tjänsten som lönechef kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316424".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN
Bodens kommun, Personalavdelningen
Ordförande Vision Boden
Gunilla Rova 0921-62826
9855248