Lönechef
2026-01-12
För en statlig myndighet i norra Stockholm söker vi nu en trygg och erfaren ledare för ett interimsuppdrag som enhetschef inom lön. Uppdraget innebär att leda en nybildad enhet inom HR-avdelningen med fokus på lön, HR-system och bemanningsfrågor.
Som interimschef får du ansvaret att etablera och utveckla enheten under en övergångsperiod. Du förväntas leda och coacha enhetens medarbetare genom att planera, organisera och kvalitetssäkra lönehanteringen för hela verksamheten. Vi söker dig som är en skicklig förändringsledare med förmåga att skapa struktur och effektivitet i komplexa processer.
Ansvarsområden
Som enhetschef ansvarar du för att driva och utveckla enhetens leveranser och processer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Operativt ansvar för att leda, prioritera och kvalitetssäkra arbetet för enhetens medarbetare.
Säkerställa intern styrning, kontroll och hög effektivitet i löneutbetalningsprocessen, inklusive tidrapportering och schemaläggning.
Ansvara för kravställning och uppföljning mot externa tjänsteleverantörer inom löneområdet.
Hantera och agera rådgivare i frågor gällande försäkringar, pension och ersättningar.
Ansvara för HR-statistik, personalekonomisk uppföljning och klassificering.
Arbeta i nära samråd med ekonomifunktionen samt hantera strategiska schema- och bemanningsfrågor.
Uppdraget är en heltidstjänst och sträcker sig från perioden 2026-02-02 - 2026-06-30 med chans till förlängning. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande bakgrund:
Akademisk examen inom HR, ekonomi, personaladministration eller motsvarande.
Minst sju års erfarenhet av lönehantering och systemarbete i en större organisation (minst 500 anställda).
Minst två års erfarenhet som chef med personalansvar, där du uppvisat god förmåga att bygga förtroende och samarbeta effektivt.
Dokumenterad erfarenhet av att systematiskt förbättra operativa flöden och skapa tydliga strukturer för intern kontroll i HR- och lönesystem.
Du är utpräglat mål- och resultatstyrd och kan snabbt ställa om prioriteringar när förutsättningarna ändras. Du är noggrann, strukturerad och har en mycket god kommunikativ förmåga.Om företaget
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
Ersättning
