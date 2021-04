Löneadministratör sommarvikariat - Stena Line Scandinavia AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Stena Line Scandinavia AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-06Löneadministratör - sommarvikariat 2021Tycker du lön är kul och längtar efter nya härliga kollegor? Då har vi jobbet just för dig!På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.För att täcka upp under sommarperioden, juni till augusti, söker vi nu två stycken löneadministratörer till vår löneavdelning.Vad kommer du att arbeta med?Som löneadministratör hos oss förväntas du arbeta självständigt och med ett professionellt förhållningssätt till allt som rör löneadministration. Dina främsta kontaktytor utgörs av våra medarbetare, chefer och ett gäng härliga kollegor på avdelningen.Några ansvarsområden:LönekörningarLöneutbetalningarLönejusteringarVem är du?Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Då arbetet innebär många kontakter ser vi att du har god förmåga att skapa relationer med din omgivning. Vi tror att du är en serviceinriktad, engagerad och kommunikativ person som tycker om att arbeta med människor och siffror. I ditt arbete är du strukturerad och kvalitetsmedveten, vilket innebär att du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har en förmåga att se samband och konsekvenser och trivs när du har många saker igång samtidigt.Dina måsten:Eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarandeNågra års erfarenhet från löneadministrationFlytande i svenska och engelska, både i tal och skriftMeriterande om du har arbetat i en organisation med olika kollektivavtal samt Agda lönIntresserad?Tjänsten är ett vikariat på heltid, med placering på huvudkontoret i Göteborg, under perioden 1 juni till 31 augusti 2021. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 18 april 2021. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi har kollektivavtal med bland annat Unionen som du kan kontakta för mer information.Om du har några frågor angående tjänsten får du gärna kontakta Manager HR Shared Services, Maria Bennelind på maria.bennelind@stenaline.com eller har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Frida Berntsson, Talent Acquisition Partner, frida.berntsson@stenaline.com Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Om Stena LineSom ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 4300 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Lön enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Stena Line Scandinavia AB5674403