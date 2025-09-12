Löneadministratör deltid
Har du lite utrymme över bland andra administrativa uppdrag eller söker du deltid för att gå ner i tjänst? Se, här får du möjlighet att söka en deltidstjänst som löneadministratör! Vi är ett strukturerat och prestigelöst team som håller koll på att alla får ut sin lön i rätt tid. Industrisupport har lång erfarenhet av bemanning och rekrytering och söker dig som är tillgänglig för ett längre vikariat på vårt huvudkontor i Arvika.Arbetsuppgifter
Som en del av löneteamet tar du fram personaldokument, hanterar tidrapporter och löneunderlag, ansvarar för inkommande och utgående post samt andra administrativa uppgifter som får vardagen att fungera. Det är en varierad roll där du får kombinera struktur, service och noggrannhet.
Har du dessutom erfarenhet av bild och text till sociala medier och hemsidor kan detta komma att bli en del av din arbetsvardag.Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och självständig. Du har öga för detaljer och gillar ordning och reda, samt tycker om att ge service. Du söker deltidsjobb och det är meriterande om du klarar av att variera tjänstgöringsgraden under perioden.
Vi söker dig som har lång erfarenhet av administrativt arbete inom lön, har erfarenhet av Hogia, Visma, Fortnox eller liknande samt behärskar hela processen från att lägga schema till att stansa tidkort och räkna slutlön. Du kan både timlön och månadslön, tjänstemanna- och kollektivlöner samt är van användare av Excel och arbetar både digitalt och analogt med lön. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Många gånger kan ett uppdrag leda till fast anställning hos kunden. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv i din ansökan. Detta har med GDPR att göra. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9507192