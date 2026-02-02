Löne- och redovisningsadministratör
2026-02-02
Rikstvätt Bengtsfors är ett familjeägt företag som sedan starten 1993 har utvecklats till att bli specialister inom tvätt- och textilservice. Genom innovation och teknologisk utveckling har vi säkerställt vår position som en ledande aktör inom branschen. Vi är stolta över vår företagsfamilj som inkluderar över hundra medarbetare beroende på säsong, där var och en spelar en avgörande roll i vår framgång.
Vi skall förstärka vårt team och söker nu en engagerad och erfaren Löne- och redovisningsadministratör till Rikstvätt Bengtsfors AB. Du kommer att bli en del av administrationsteamet på huvudkontoret i Bengtsfors. Denna position erbjuder en unik möjlighet för dig som vill bidra med din expertis inom löne- och personaladministration samt ekonomi, och som vill vara en del av en fortsatt tillväxtresa.
Om rollen som lön- och redovisningsadministratör
Du kommer du att ha en central roll inom administrationen, där du ansvarar för att hantera företagets löne- och personaladministration samt vissa ekonomiska uppgifter. Rollen är uppdelad i två huvudområden: större delen av arbetet fokuserar på HR och lön, medan en mindre del inriktas på ekonomi. Du rapporterar direkt till HR-chefen och samarbetar nära med ekonomifunktionen för att säkerställa en effektiv och korrekt lönehantering för cirka 130 medarbetare.
Kvalifikationer för att lyckas i rollen:
Obligatoriska kvalifikationer:
• Minst 5 års erfarenhet från en liknande roll inom löneadministration.
• God praktisk erfarenhet av lönehantering enligt Unionen/Metall/Transport.
• God förståelse för arbetsrätt, kollektivavtal och lönerelaterad lagstiftning.
• Förmåga att arbeta självständigt och i nära samarbete med HR och ekonomi.
• Erfarenhet av att arbeta med lönesystemet Visma.
• Kunskap inom momsdeklaration, skatter och likviditetsredovisning.
• Ekonomisk utbildning
Meriterande kvalifikationer:
Juridikutbildning
ISO
Arbetsrätt
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Beräkna och ta fram löneutbetalningsförslag enligt gällande kollektivavtal och svensk skattelagstiftning.
• Hantera och administrera personalens frånvaro, semester och andra lönerelaterade frågor i lönesystem.
• Administrera personalens tider i vårt tidssystem Tidomat.
• Administrera anställningsavtal och andra personalrelaterade dokument genom lönesystemet Visma.
• Administrera lönefiler via bank samt upprätta arbetsgivardeklaration. Utbetalning av löner och hantering av övriga verifikationer sker i samarbete med en kollega.
• Vid behov granska, kontera och bokföra samt biträda vid månads- och årsbokslut.
• Lönekartläggning
• Lönerevision
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i ett långsiktigt tänkande familjeföretag. Du får möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och produkter av hög kvalitet. Vi värdesätter sammanhållning, glädje och en stark företagskultur, vilket innebär att du får frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Vi ser fram emot att du blir en del av vårt team och bidrar med ditt engagemang och din kompetens.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Vi tar emot ansökan via mail
Välkommen med din ansökan!
Skicka ansökan till: camilla.norum@rikstvatt.se
Har du frågor om tjänsten: Kontakta Camilla N Gustavsson 0531-722 71 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: camilla.norum@rikstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lön-redovisningsadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kåpi Tvätt AB
(org.nr 556471-9002), https://rikstvatt.se/bengtsfors/
Industrigatan 2 (visa karta
)
666 31 BENGTSFORS Arbetsplats
Rikstvätt Bengtsfors Kontakt
HR-Specialist
Camilla N Gustavsson camilla.norum@rikstvatt.se 0531-722 71 Jobbnummer
9718830