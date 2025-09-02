Lokalvårdare, vikariat 80%
2025-09-02
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.

Arbetsuppgifter
Städpoolen söker en vikarie. Tjänsten är måndag till fredag och omfattar 80%.
Att jobba som lokalvårdare inom Städpoolen innebär ett omväxlande och fritt arbete under ansvar. Som lokalvårdare arbetar du med daglig städning, storstädning som golvvård, fönsterputsning etc. Du kommer dagligen att hantera olika typer av kemikalier och maskiner. Arbetet är självständigt och kan till viss del vara fysiskt krävande.Kvalifikationer
Du har städutbildning eller erfarenhet av lokalvård/golvvård. Goda kunskaper gällande kemikalier är meriterande. Som person är du noggrann, flexibel, självständig och ansvarstagande. Då vi hanterar både maskiner och kemikalier är det ur ett arbetsmiljöperspektiv viktigt att du behärskar det svenska språket. Vi ser gärna att du är intresserad av att tänka nytt och utvecklas i din yrkesroll.
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten som är mellan 25 - 30 000 kr/månad. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Kontakt
Arbetsledare Städpoolen
Helena Skog helena.skog@jokkmokk.se 0971-172 02 Jobbnummer
9487462