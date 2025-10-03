Lokalvårdare till vårdcentral i Globen
2025-10-03
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av lokalvård? Är du noggrann, ansvarstagande och självgående? Bor du i Stockholm eller kan tänka dig att arbeta där? Då kan det vara dig vi söker!
Pima söker nu en lokalvårdare som vill stärka upp teamet och hjälpa oss att sköta lokalvården på Capio Artro Clinik Globen.
För att arbeta tillsammans med oss är det viktigt att du är social, pigg och hårt arbetande. Vidare är det viktigt att du har ett öga för detaljer och brinner för kvalitet, detta då vi alltid strävar efter att leverera en högklassig service!Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar städning hos vår kund på deras vårdcentral. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att städa vårdmottagningen ,kontor,kök och toaletter.
Vi ser gärna att du:
- Har tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård
- Är hårt arbetande, ansvarstagande och noggrann
- Kommunicerar obehindrat i svenskt tal och skrift för att kunna kommunicera och läsa instruktioner
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av lokalvård inom vårdcentral/sjukhus
Vi förstår att ingen är perfekt, uppfyller du de flesta kraven så ser vi fram emot även din ansökan! Anställningsvillkor
- Arbetstider måndag-fredag 05:30-08:00
- Friskvårdsbidrag
- Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
- Lön enligt kollektivatal Fastighets serviceentreprenad
- Omgående Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
