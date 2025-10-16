Lokalvårdare till Tuve!
Bli en del av teamet som ser till att lastbilar hålls rena, fräscha och redo för vägarna!
ISS Facility Services söker nu en noggrann och engagerad lokalvårdare till ett uppdrag i Tuve. I den här rollen ansvarar du främst för rengöring av lastbilar och produktionsytor - ett arbete där din känsla för detaljer och ansvar är avgörande.
OM TJÄNSTEN
ISS erbjuder professionell och strategisk Workplace Management till företag i hela Sverige. Dem hjälper sina kunder att skapa hållbara och inkluderande arbetsplatser. Arbetsplatser som bidrar till ökad trivsel och produktivitet. Se filmen "Welcome to ISS" nedan:
Som lokalvårdare kommer du att arbeta med varierande städuppgifter, inklusive rengöring av vagnar med högtryckstvätt och mopp, samt städning av produktionsområden. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa en ren, säker och trivsam arbetsmiljö. Arbetet sker både inomhus och utomhus, i ett team som värdesätter samarbete, kvalitet och säkerhet.
Du arbetar antingen dag- eller kvällsskift:
Dag
Måndag-fredag kl. 06.30-15.30
Kväll
Måndag-torsdag kl. 15.30-00.30
(övertid kan förekomma)
Du erbjuds
• En trygg anställning med kollektivavtal
• Fri parkering och arbetskläder
• Varierande och fysiskt aktivt arbete
• Möjlighet att bli en del av ett stort och välkänt serviceföretag
Dina arbetsuppgifter
• Utföra invändig och utvändig rengöring av vagnar
• Använda högtryckstvätt för grundlig rengöring
• Ansvara för torkning med mopp
• Städa produktionsområden
• Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner noggrant
• Vara flexibel att omplaceras till andra städuppgifter vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Trivs med fysiskt arbete både inomhus och i varierande väderförhållanden utomhus
• Har god arbetsmoral och gillar att arbeta i team
• Är flexibel och kan anpassa dig till olika uppgifter
• Är tillgänglig mellan 3 november-31 mars, med uppehåll mellan 23/12-7/1
Det är meriterande om du har
• Körkort B
• Truckkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
