Lokalvårdare till Studium
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
Serviceorganisationen ansvarar för lokal- och fastighetsfrågor, miljö, säkerhet, inventarier, lokalvård och vaktmästeri. Serviceorganisation hanterar även en del uthyrning till externa hyresgäster under verksamhetsåret samt ansvarar för bemanning vid cuper. Lokalvårdarna ingår i servicegruppen tillsammans med vaktmästare och lokalvårdare.
Besök gärna vår hemsida för mer information www.studiumgbg.seArbetsuppgifter
Tjänsten som lokalvårdare är belägen på Styrmansgatan och Kviberg
Serviceenheten är en stödjande funktion inom städ, vaktmästeri och fastighetsfrågor för alla som verkar eller besöker skolans lokaler och vill ge alla bästa möjliga service. Till vår serviceorganisation söker vi nu en lokalvårdare. Serviceorganisationen är en intern service- och stödfunktion till skolan, och står för gott bemötande såväl som upprätthållande av en god kvalitet. Vårt arbete gör skillnad, och vi söker dig som vill vara med att påverka så att studerande, elever och personal får en god lärande- och arbetsmiljö som möjligt.
Du deltar tillsammans med dina kollegor i det dagliga arbetet för att, bland annat, upprätthålla rena och fräscha lokaler. Du har ett gott förhållningssätt mot dina kollegor inom lokalvårdsenheten och bidrar till att uppnå de gemensamma målen för verksamheten avseende städ, service och kvalité. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi är miljödiplomerade och påverkar både val av kemikalier och hur det används i den dagliga städningen.
De dagliga arbetsuppgifterna inom lokalvård består av städning av bland annat klassrum, toaletter, korridorer, arbets- och personalrum. Golvvård, avfallshantering, källsortering och återvinning är andra moment som förekommer. Tunga lyft kan förekomma.
Arbetet utförs dagtid och som visstidsanställning på ca 22 timmar per vecka. Arbetet utförs dagtid enligt schema där arbetstiderna kan variera under veckan. Kvalifikationer
• SRY, PRYL, CLV, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt yrkeserfarenhet inom lokalvård ser vi som ett krav.
• Uppdraget kräver erfarenhet av att hantera olika städmetoder för olika typer av städning samt kunskap och erfarenhet av olika typer av golvvård. Du behöver även kunna hantera olika typer av städmaskiner så som exempelvis kombimaskin.
• Du kan planera och genomföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt för att kunna arbeta såväl i grupp som självständigt efter arbetsschema samt instruktioner. Du kan ta egna initiativ och är stresstålig.
• Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet.
• Kommunikation såväl som ett bra samarbete med medarbetare, chefer samt personal på skolan ser vi som en viktig del i uppdraget, därför ställs det krav på att du obehindrat behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Grundläggande IT/smartphonekunskaper krävs då du kommer att hantera e-post och personalsystem.
Tidigare erfarenhet av lokalvård inom skola eller liknande är meriterande.
Det är meriterande om du har körkort.
Vi ser det även som en självklarhet att du vill arbeta efter Göteborgs Stads gemensamma förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Studium arbetar efter de gemensamma ledorden engagemang, samarbete, elevfokus och kompetens för att tillsammans utveckla och förbättra verksamheten och våra elevers lärande. För oss är det viktigt att sätta service i fokus varje dag.
Utbildningsförvaltningen erbjuder både friskvårdsersättning och cykelförmån.
Vi ser fram emot din ansökan
