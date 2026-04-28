Lokalvårdare till fritidsförvaltningen
2026-04-28
Ref: 20261006
Är du en noggrann och serviceinriktad person som trivs med att skapa rena och välkomnande miljöer? Nu söker Fritidsförvaltningen en lokalvårdare med placering xxx. Hos oss får du en viktig roll i att hålla våra idrottsanläggningar i toppskick och bidra till en trivsam upplevelse för både besökare och personal.
Som lokalvårdare ansvarar du för att våra idrottsanläggningars inomhusmiljö hålls ren, fräsch och trivsam. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Städning av golv, trappor, omklädningsrum, toaletter, kontor och övriga gemensamma ytor.
Källsortering och hantering av avfall enligt våra miljömål.
Städning i samband med olika evenemang, både före och efter arrangemangen.
Underhåll av städutrustning och rapportering av avvikelser.
Kontakt och service gentemot de föreningar som använder våra anläggningar.
Arbetet utförs enligt schema, med huvudsakliga arbetstider vardagar mellan kl. 06.00-14.45. Arbetsuppgifterna är ofta självständiga, men samarbete med kollegor ingår i vissa sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst två års erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete, exempelvis fastighetsskötsel eller annat serviceyrke.
Gymnasieexamen och/eller god erfarenhet av lokalvård. Alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
B-körkort (krav) - då tjänsten kan innebära förflyttning mellan olika anläggningar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i fler språk är meriterande.
Grundläggande datorkunskaper, för exempelvis rapportering av arbetsorder eller avvikelser.
Meriterande kompetenser:
Utbildning inom lokalvård, såsom SRY, PRYL eller INSTA 800.
Erfarenhet av specialstädning, exempelvis golvvård, fönsterputsning eller höghöjdsarbete.
Kunskap om hållbart städarbete, ergonomi, städmaterial och städmaskiner.Dina personliga egenskaper
Har ett öga för detaljer och är noggrann i ditt arbete.
Trivs med att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Är flexibel och kan prioritera om när verksamhetens behov förändras.
Har en hög servicekänsla och god förmåga att kommunicera med kollegor och idrottsföreningar.
Bidrar till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar sex sektioner med totalt cirka 90 medarbetare och sex sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar. På flera av anläggningarna bedrivs även skolverksamhet.
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
