Lokalvårdare/Städare
2026-04-21
Vi söker städpersonal till kommande sommarsäsong.
Som städpersonal hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta med städning av våra 13 rum som finns till uthyrning. annat arbete, såsom jobb i tillhörande restaurang kan bli aktuellt.
Arbetet innebär stort eget ansvar och kräver att du kan arbeta självständigt efter en upplärningsperiod.
Stor social och samarbetsförmåga, positiv inställning och hög arbetsmoral ser vi som självklart om du väljer att söka jobb hos oss.
Arbetet kommer att bestå av 3-4 dagars arbete från den 22 Juni fram till och med 13 Augusti. Arbete före och efter denna period kan mycket troligt bli aktuellt, då vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@flipfloprooms.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Börshea Handel AB
(org.nr 559031-5692), https://www.flipfloprooms.se/
Havsvägen 19 (visa karta
)
311 71 FALKENBERG Arbetsplats
Flip Flop Beach Rooms Kontakt
Malin Pettersson info@flipfloprooms.se 0768917103 Jobbnummer
9868173