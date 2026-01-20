Lokalvårdare / Städare
2026-01-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Vi söker lokalvårdare / städare & tvättpersonal!
Är du noggrann, pålitlig och gillar ordning och reda? Vi på Lemon Hosting söker nu engagerade personer som vill vara en del av vårt team!

Om tjänsten
Städning mellan gäster på våra 13 olika korttidsuthyrningsboenden.
Vi söker dig som även kan tvätta och hantera sängkläder i vår lokal i Solna.
Arbetet är flexibelt och varierande - varje dag ser lite olika ut!
Vi söker dig som:
Är noggrann och effektiv.
Har erfarenhet av hem- / hotellstädning (meriterande men inte krav).
Kan ta eget ansvar och trivs med att arbeta självständigt.
Har möjlighet att arbeta helger vid behov
Vi erbjuder:
Trevligt och stöttande arbetsklimat.
Möjlighet att bli en del av ett växande företag inom korttidsuthyrning.
Intresserad?
Skicka ett mejl med lite information om dig själv, CV och tidigare erfarenhet till aleksandra@holidayrentalinsweden.com
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: aleksandra@holidayrentalinsweden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lemon Hosting AB
Karlbergs Strand 15
171 73 SOLNA

Kontakt
Aleksandra Stoyanova
aleksandra@holidayrentalinsweden.com

Jobbnummer
