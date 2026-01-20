Lokalvårdare / Städare

Lemon Hosting AB / Städarjobb / Solna
2026-01-20


Vi söker lokalvårdare / städare & tvättpersonal!
Är du noggrann, pålitlig och gillar ordning och reda? Vi på Lemon Hosting söker nu engagerade personer som vill vara en del av vårt team!

Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Städning mellan gäster på våra 13 olika korttidsuthyrningsboenden.
Vi söker dig som även kan tvätta och hantera sängkläder i vår lokal i Solna.
Arbetet är flexibelt och varierande - varje dag ser lite olika ut!

Vi söker dig som:
Är noggrann och effektiv.
Har erfarenhet av hem- / hotellstädning (meriterande men inte krav).
Kan ta eget ansvar och trivs med att arbeta självständigt.
Har möjlighet att arbeta helger vid behov

Vi erbjuder:
Trevligt och stöttande arbetsklimat.
Möjlighet att bli en del av ett växande företag inom korttidsuthyrning.

Intresserad?
Skicka ett mejl med lite information om dig själv, CV och tidigare erfarenhet till
aleksandra@holidayrentalinsweden.com
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: aleksandra@holidayrentalinsweden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lemon Hosting AB (org.nr 559475-1249)
Karlbergs Strand 15 (visa karta)
171 73  SOLNA

Kontakt
Aleksandra Stoyanova
aleksandra@holidayrentalinsweden.com

Jobbnummer
9695624

