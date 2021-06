Lokalvårdare / städare - Said, Junuz - Städarjobb i Haninge

Prenumerera på nya jobb hos Said, Junuz

Said, Junuz / Städarjobb / Haninge2021-06-29Vi på Vegatown behöver expandera och söker därför efter nya medarbetare som har erfarenheter från städ sedan tidigare. Vi söker en person som jobbar effektivt och är flexibel då våra tider kan variera allt från tidiga morgnar till sena kvällar. Känner du att tjänsten passar in på dig så tveka inte en sekund på att söka eftersom vi behöver anställa genast. Mycket mer information kommer att ges under intervjun om tjänsten samt företaget.Vegatown städ&byggÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29Said, JunuzSöderhagsvägen 2113649 Vega5835135