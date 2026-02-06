Lokalvårdare sökes till Stenungsund med omnejd
Rönnäng industritjänst AB startades 1998.
Vi är ett städföretag som är verksamma i Bohuslän och då primärt Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Uddevalla och Ljungskile med omnejd. Vi erbjuder skräddarsydda städtjänster för företag inom kontorsstädning, industri- och processtädning, golvvård, byggstädning, fönsterputsning, fasadrengöring med mera. Idag hjälper vi även ett stort antal hushåll med städning hemma, där våra primära tjänster är hemstädning, fönsterputsning och flyttstädning.
RIAB utgörs idag av cirka 110 serviceinriktade och duktiga medarbetare som dagligen utför stora som små uppdrag inom städning där ledord är flexibilitet, kompetens, och snabbhet. Som städföretag är personalen vår absolut viktigaste resurs där vi ser vårt tecknade kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund som en central del och vidare kontinuerlig utbildning av arbetsstyrkan är en självklarhet.
ARBETSBESKRIVNING
I huvudsak är det lokalvård som innefattar hemstädning, byggstädning, storstädning, kontorsstädning och flyttstädning.
Våra uppdrag utförs vardagar och är schemalagda dagtid mellan 7-16.
Anställningsgrad: Heltid/deltid
6 månaders provanställning tillämpas alltid.
Vi söker nu personal med placering i Stenungsund med omnejd.
Flytande svenska eller engelska i tal, detta är en central punkt då vår medarbetare förväntas kommunicera med våra kunder på en daglig basis samt att kunna ta instruktioner vid evt extrauppdrag.
VEM ÄR DU?
Du är noggrann, självständig och har god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande mot våra kunder och har inställningen att agera som en god representant för företaget och dess tjänster.
• Känner du dig träffad av ovan beskrivning och har viljan att utvecklas i din yrkesroll uppmanas du att söka dig till vårt glada gäng!
ÖVRIGT
Erfarenhet är meriterande men inget krav, du kommer att få introduktion på plats.
Markera din ansökan med ANSÖKAN RIAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: ansokan@ronnangindustritjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan RIAB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rönnäng Industritjänst AB
(org.nr 556776-8956)
Munkerödsvägen 5 (visa karta
)
444 32 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9727977