Lokalvårdare sökes
Tesåb Fastighetsservice AB arbetar med komplett teknisk förvaltning på entreprenad i Norrköping och Linköping. Nu söker vi lokalvårdare i Linköping.
Vem är du:
Du är självständig och ser helheten inom lokalvård.
Kille eller tjej spelar ingen roll för oss.
Du ger det lilla extra för ett bättre resultat.
Du tycker framförallt om att städa, hålla rent och snyggt.
Du behärskar god svenska i tal och skrift.
Du bor gärna i Linköping med omnejd.
Du har B körkort då vi kör bil till våra kunder.
Vilka är Tesåb:
Vi jobbar med Teknisk Förvaltning, en helhetslösning för våra kunder där vi ombesörjer ett komplett utbud såsom utemiljö, lokalvård, teknik och snöröjning. Allt med egen personal och egna maskiner.
Vi är ett glatt och trevligt team som tar ansvar, är delaktiga och engagerade i våra kunders uppdrag.
Vad vi erbjuder:
En heltidstjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Kollektivavtal och andra personalförmåner.
Ett starkt team med spetskompetens inom alla berörda områden.
Ett väldigt fritt arbete med stort ansvar.
Kompetenser vi ser att du har erfarenhet av:
Lokalvård, Kem, Lokalvårdsmaskiner
Känner du att du kan checka av dessa punkter så vill vi gärna ha ett CV,
personligt brev och några referenser av dig.
Skicka din ansökan till info@tesabfastighet.se
och märk din ansökan med Lokalvård Linköping
Välkommen till Tesåb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Ansökningar tas emot via vår mailadress
E-post: info@tesabfastighet.se Arbetsgivarens referens
