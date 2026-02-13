Lokalvårdare sökes

KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Städarjobb / Malmö
2026-02-13


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB i Malmö, Hörby, Helsingborg, Laholm, Osby eller i hela Sverige

Vi söker nu erfarna och noggranna lokalvårdare till olika uppdrag i Malmö med angränsande områden. Start sker omgående.

Publiceringsdatum
2026-02-13

Om tjänsten
Vi erbjuder varierande uppdrag inom:
Trappstädning

Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av lokalvård
Erfarenhet inom ovan nämnda områden är meriterande
Du är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Du kan arbeta både självständigt och i team
B-körkort är ett plus, men inget krav

Vi erbjuder
Kollektiv avtalsenlig lön och villkor
Trevlig arbetsmiljö och varierande uppdrag
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbete

Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid / Deltid / Ramavtal
Tillträde: Omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Ansökan sker via mail
E-post: cv@ksstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård".

Arbetsgivare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB (org.nr 556878-8730), https://www.ksstad.se
Almviksvägen 41/14 (visa karta)
218 45  VINTRIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9740710

Prenumerera på jobb från KS Städ & Fönsterputs Almvik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB: