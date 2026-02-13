Lokalvårdare sökes
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Städarjobb / Malmö
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KS Städ & Fönsterputs Almvik AB i Malmö
, Hörby
, Helsingborg
, Laholm
, Osby
Vi söker nu erfarna och noggranna lokalvårdare till olika uppdrag i Malmö med angränsande områden. Start sker omgående.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vi erbjuder varierande uppdrag inom:
TrappstädningKvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av lokalvård
Erfarenhet inom ovan nämnda områden är meriterande
Du är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Du kan arbeta både självständigt och i team
B-körkort är ett plus, men inget krav
Vi erbjuder
Kollektiv avtalsenlig lön och villkor
Trevlig arbetsmiljö och varierande uppdrag
Möjlighet till utveckling och långsiktigt samarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Heltid / Deltid / Ramavtal
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Ansökan sker via mail
E-post: cv@ksstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård". Arbetsgivare KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
(org.nr 556878-8730), https://www.ksstad.se
Almviksvägen 41/14 (visa karta
)
218 45 VINTRIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740710