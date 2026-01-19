Lokalvårdare & Fönsterputsare - Gotland
2026-01-19
Vill du ha ett jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag och där noggrannhet verkligen betyder något?
Vi söker nu lokalvårdare och fönsterputsare till vårt team på Gotland.
Vi arbetar med hemstädning, flyttstädning, Airbnb-städning och professionell fönsterputs för både privatpersoner och företag.
Hos oss är kvalitet inte en slogan - det är affären.
För oss är det viktigt att du:
Arbetar noggrant och tar ansvar för detaljer
Är punktlig, pålitlig och håller vad du lovar
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete
Har ett serviceinriktat och respektfullt bemötande i kunders hem
Känner dig trygg i att arbeta enligt tydliga rutiner och checklistor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@sefid.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sefid AB
(org.nr 559446-2102), https://sefid.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690344