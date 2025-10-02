Lokalvårdare med samordnaruppdrag
Brinner du för lokalvård och service? Kanske är du vår nya spindel i nätet - Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar städ till största del men i samordnar uppdraget ingår också följande:
* Bemanning
* Viss schemahantering
* Planering av det periodiska underhållet
* Introducering av ny personal
* Kvalitetsbesiktning
* Viss faktura hanteringKvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har utbildning inom lokalvård så som PRYL, SRY eller annat som arbetsgivaren ser likvärdig.Viss data vana för att lättare kunna hantera våra verksamhetssystem.
Nödvändigt att kunna behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som är serviceinriktad, samt trivas med att hantera många kontaktytor, du är flexibel och har en god förmåga att snabbt kunna ställa om.
Du har förmåga att se möjligheter till utveckling och förbättring av verksamheten och tycker om att hitta konstruktiva lösningar på komplexa utmaningar.
Du ska kunna handleda såväl nya som erfarna kollegor.
Att ha god samarbetsförmåga, positiv inställning och ett helhjärtat engagemang ser vi som nödvändiga för att du ska trivas på denna tjänst.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Körkort B är ett krav
För denna tjänst krävs utdrag ur belastningsregister för arbete inom skola
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
