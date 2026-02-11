Lokalvårdare Luleå

A. Lilja & Co Städnings AB / Städarjobb / Luleå
2026-02-11


Lilja & Co är ett norrbottniskt städ-och arbetsplatsserviceföretag med ursprung från 1963. Vår verksamhet bedrivs med personal på orterna Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Våra kunder utgörs av lokala, nationella och internationella företagskunder och privatmarknad.
Lilja & Co är samarbetspartnern för er som vill ha en flexibel leverantör med lång erfarenhet, stabila leveranser med ett personligt engagemang, det vi kallar -Rent personligt.
Lilja & Co behöver fler medarbetare som vill arbeta med schemaförlagd dagligstädning ute hos våra kunder i Luleå. Kunderna utgörs främst av företagsuppdrag.
Du som söker bör vara självgående med hög servicekänsla och noggrannhet. Du vill leverera ett gott resultat, bra service och bidra till en god laganda i företaget. Vi ser gärna att ni har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. SRY eller motsvarande är meriterande.
Körkort är ett krav för dessa tjänster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: danielle.holmberg@lilja-co.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A. Lilja & Co Städnings AB (org.nr 556588-6420)
Svetsargränd 8 (visa karta)
974 32  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lilja & Co Luleå

Jobbnummer
9737607

