Lokalvårdare Luleå
A. Lilja & Co Städnings AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-02-11
Lilja & Co är ett norrbottniskt städ-och arbetsplatsserviceföretag med ursprung från 1963. Vår verksamhet bedrivs med personal på orterna Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Våra kunder utgörs av lokala, nationella och internationella företagskunder och privatmarknad.
Lilja & Co är samarbetspartnern för er som vill ha en flexibel leverantör med lång erfarenhet, stabila leveranser med ett personligt engagemang, det vi kallar -Rent personligt.
Lilja & Co behöver fler medarbetare som vill arbeta med schemaförlagd dagligstädning ute hos våra kunder i Luleå. Kunderna utgörs främst av företagsuppdrag.
Du som söker bör vara självgående med hög servicekänsla och noggrannhet. Du vill leverera ett gott resultat, bra service och bidra till en god laganda i företaget. Vi ser gärna att ni har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. SRY eller motsvarande är meriterande.
Körkort är ett krav för dessa tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: danielle.holmberg@lilja-co.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Lilja & Co Städnings AB
Svetsargränd 8 (visa karta
974 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilja & Co Luleå Jobbnummer
