Lokalvårdare Karlskrona
Exiso AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2025-10-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exiso AB i Karlskrona
, Ronneby
, Nybro
, Kalmar
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Lokalvårdare/Städare - Butikstäd & Golvvård, Karlskrona
Exiso AB söker en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare till butikstädning och golvvårdsmaskinstädning i Karlskrona.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Omfattning: 90% (det finns möjlighet till 100%)
Arbetstider: Schemalagt arbete söndag-fredag, med start kl. 05.00 på morgonen. Delad tur förekommer.
Plats: Karlskrona - du behöver ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen tidigt på morgonen.
Arbetsuppgifter: Städning i butiksmiljö, hantering av golvvårdsmaskiner samt övriga lokalvårdsuppgifter.
Krav och egenskaper
Erfarenhet av städning är ett krav
Kunskap i att köra kombimaskin/golvvårdsmaskin
Förmåga att läsa och förstå instruktioner samt kommunicera på svenska
Punktlighet och hög ansvarskänsla
Noggrannhet och självständighet - du ser vad som behöver göras och säkerställer hög kvalitet
God samarbetsförmåga och servicekänsla - du arbetar i butiksmiljö där kunder och personal vistas
Om Exiso AB
Exiso AB grundades 1990 och har vuxit organiskt till en omsättning på cirka 110 miljoner kronor. Vi finns i flera städer över hela Sverige och är en stabil arbetsgivare i städbranschen. Exiso AB är anslutet till kollektivavtal.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: karlskronajobb@exiso.se
Vid frågor eller om du är mycket angelägen om tjänsten, kontakta:
Robert Stipesevic, HR-chef EXISO AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: karlskronajobb@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KARLSKRONA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
371 60 LYCKEBY Arbetsplats
Exiso Karlskrona Kontakt
HR Chef
Robert Stipesevic robert@exiso.se 0760-492017 Jobbnummer
9543093