Lokalvårdare Karlskrona
Lokalvårdare/Städare - Butikstäd & Golvvård, Karlskrona
Exiso AB söker en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare till butikstädning och golvvårdsmaskinstädning i Karlskrona.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Omfattning: HELTID
Arbetstider: Schemalagt arbete söndag-fredag (alt måndag tom lördag), med start kl. 05.00 på morgonen. Delad tur förekommer.
Plats: Karlskrona - du behöver ha möjlighet att ta dig till arbetsplatsen tidigt på morgonen på egne hand då det kan vara svårt med kollektivtrafik på morgonen.
Arbetsuppgifter: Städning i butiksmiljö, hantering av golvvårdsmaskiner samt övriga lokalvårdsuppgifter.
Krav och egenskaper
Erfarenhet av städning är ett krav
Kunskap i att köra kombimaskin/golvvårdsmaskin
Förmåga att läsa och förstå instruktioner samt kommunicera på svenska
Punktlighet och hög ansvarskänsla
Noggrannhet och självständighet - du ser vad som behöver göras och säkerställer hög kvalitet
God samarbetsförmåga och servicekänsla - du arbetar i butiksmiljö där kunder och personal vistas
Om Exiso AB
Exiso AB grundades 1990 och har vuxit organiskt till en omsättning på cirka 100 miljoner kronor. Vi finns i flera städer över hela Sverige och är en stabil arbetsgivare i städbranschen. Exiso AB är anslutet till kollektivavtal.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: karlskronajobb@exiso.se
Vid frågor eller om du är mycket angelägen om tjänsten, kontakta HR - 0760-492017 (måndag tom fredag 08.00-16.00)
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: karlskronajobb@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KARLSKRONA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
371 60 LYCKEBY Arbetsplats
Exiso Karlskrona Kontakt
HR Chef
Robert Stipesevic robert@exiso.se 0760-492017 Jobbnummer
9797767