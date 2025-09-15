Lokalvårdare/Husmor Ludvika
Dalavippan AB / Städarjobb / Smedjebacken Visa alla städarjobb i Smedjebacken
2025-09-15
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalavippan AB i Smedjebacken
, Ludvika
, Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Dalavippan söker dig som gillar att ge hög service är noggrann, flexibel och engagerad medarbetare till Ludvika.
Vi är framtiden inom miljöstädning. Vi städar med gamla beprövade tekniker på ett nytt o fräscht sätt! "Vi har tagit tillbaka husmorskunskaperna och städar med bland annat ättika, bikarbonat, såpa, vinäger, galltvål som ger ett lysande resultat."
Tycker du om att ge hög service?
Älskar du att ta hand om andra människors hem & företag genom att städa och göra fint? Är du noggrann?
Har du körkort & Bil?
Då kan du vara just den vi söker!
Vi behöver stärka upp vårat gäng inför hösten och söker nu en ny pigg medarbetare till vår verksamhet i Ludvika. Arbetet innefattar att hoppa in vid behov. Du kan få möjlighet att få fler uppdrag både hos privat och företagskunder.
Företagsstädning, hemstädning, storstädning, flyttstädning, styling, fönsterputs med mera.
Du som söker är:
• som har erfarenhet av städning sedan tidigare.
• mycket stor känsla för service
• noggrann
• självgående och van att ta eget ansvar
Du behöver också kunna
• leda ett arbete
• läsa av kunden
• Krav kunna svenska flytande, då du behöver kunna ta arbetsbeskrivningar genom text och verbalt. Samt kommunikation med kunder.
Arbetstiderna styrs av de kunduppdrag som kommer in, därför är det svårt att ange exakt omfattning.
Fast timlön
Vi läser ansökningarna löpande och överenskommelse om anställning kan ske innan sista annonseringsdag så sök jobbet omgående om du tror att du kan vara rätt person för jobbet!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Via mail
E-post: anna@dalavippan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ludvika". Arbetsgivare Dalavippan AB
(org.nr 559419-1164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9509212