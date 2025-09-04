Lokalvårdare Enhet 3
2025-09-04
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
I arbetet som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid med start kl 06:00 och innebär varierad lokalvård på skolor, fritidshem och förskolor i klassrum, korridorer, kontorsrum, toaletter, gymnastiksalar etc. Även städning i andra typer av lokaler på Kristianstads kommun ingår i vissa tjänster. Arbetet är bitvis fysiskt tungt.
Som lokalvårdare arbetar du i ett team där ni samarbetar och träffas regelbundet. Du har också nära kontakt med enhetens städsamordnare gällande lokalvård, inköp med mera samt daglig kontakt med kunder och personal som vistas i de lokaler som du städar. Vid behov kan arbete på andra städobjekt än ordinarie placering förekomma.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänd gymnasieexamen. Har du lokalvårdsutbildning till exempel SRY, PRYL eller liknande är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare arbete som lokalvårdare samt har kunskap om städutrustning och rengöringsmedel som används i lokalvården.Eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet då du under arbetsdagen kommer i kontakt med många människor krävs att du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du behöver ha grundläggande datorkunskaper så att du kan använda mejl och mobiltelefon. För tjänsten krävs det att du har B-körkort samt tillgång till bil.Dina egenskaper är viktiga för oss och vi vill att du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt men också är flexibel och kan stötta upp vid frånvaro eller andra behov. Du behöver också förmåga att planera ditt arbete. Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik och är rörlig i kroppen. Vidare kräver arbetet orienteringsförmåga och lokalsinne för att kunna läsa och förstå städinstruktioner samt ritningar för att hitta och organisera arbetet inom lokalerna samt mellan de olika städobjekten.
Det här är vi
Som medarbetare hos oss ingår du i ett team med 24 lokalvårdare. Våra arbetsplatser är bland annat skolor och förskolor i norra området. Som exempel Fröknegårdskolan,Spängerskolan, Norretull anpassad skola, Lingenässkolan, Berga förskola med flera och C4 energi. Lokalvårdens kunder finns i kommunens alla verksamheter, framförallt skola och förskola, men även bibliotek, fritidsanläggningar, omsorgslokaler, kontorslokaler, olika personalutrymmen, offentliga toaletter mm. Lokalvårdsavdelningen består av 5 enheter med totalt ca 130 medarbetare, vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att leverera en modern och effektiv lokalvård av hög kvalitet.
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer.
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Kristianstad kommun, GS Lokalvård
Sara A Högberg 044-13 48 81
