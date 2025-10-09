Lokalvårdare deltid
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har inlett ett nytt spännande samarbete med Coca-Cola Europacific Partners! Vi söker nu noggranna lokalvårdare med ett öga för detaljer, som vill vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö!
Om rollen
I rollen som lokalvårdare ansvarar du för helhetsupplevelsen i vår kunds lokaler. Ditt uppdrag blir att, tillsammans med teamet, skapa en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda, besökare och slutkonsument.
• Daglig städning: administrativa ytor som kontor och konferensrum, kök/pentry, toaletter och omklädningsrum, trapphus mm
• Avfallshantering: tömma och sortera sopor och återvinning
•
•
• Storstädning: kontorsarbetsplatser inkl tangentbord, toaletter och textilvård av möbler och textila mattor
Du har din placering på kundens site i Jordbro, endast fem minuter från Jordbro pendeltågsstation. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med en inledande provanställning på sex månader.
Anställningen är på deltid, dagtid.
Tjänstens startdatum är i januari 2026.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i serviceyrket och är lyhörd för kundens önskemål. Vi ser gärna att du arbetat med lokalvård tidigare. Meriterande är om du har erfarenhet av lokalvård inom livsmedelsindustrin. Du är pålitlig och tar stort ansvar för ditt arbete, med en god överblick över ditt område, och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Du talar och förstår svenska på en grundläggande nivå. Meriterande är kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
ISS är mer än bara ett jobb. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra ca 6500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte Connecting people and places to make the world work better. Vi vill att medarbetare kontinuerligt ska utvecklas i sin roll och skapar utrymme för det, bland annat genom utbildningar. Vår storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda chanser att utvecklas både i Sverige och internationellt.
Vi sätter stort värde på mångfald och inkludering. Hos ISS är alla lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva och gör ISS till en mer attraktiv arbetsplats.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Bakgrundskontroller och drogtester kan komma att genomföras inför anställning vid kundkrav. Vid frågor, kontakta rekrytering@se.issworld.com
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9548781