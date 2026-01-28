Lokalvårdare deltid
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har inlett ett nytt spännande uppdrag med ett energibolag i Stockholm! Vi söker nu noggranna lokalvårdare med ett öga för detaljer, som vill vara med och skapa förutsättningar för trivsel, effektivitet och en hållbar arbetsmiljö.
Om rollen
I rollen som lokalvårdare ska du, tillsammans med ditt team, säkerställa rena och trygga arbetsplatser för vår kunds personal och besökare.
Rollen innefattar:
• Daglig städning av administrativa ytor som kontor och konferensrum, kök/pentry, toaletter och omklädningsrum, trapphus mm
• Avfallshantering
• Periodisk städning
• Storstädning
• Golvvård
• Pentryservice
• Verksamhetsservice, exempelvis påfyllning av förbrukningsmaterial
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader
Omfattning: deltid
Tjänstens startdatum: 1 maj
Placeringsort: Värtaområdet i Stockholm
Då kunden driver säkerhetskänslig verksamhet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras före anställning.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i serviceyrket och är lyhörd för kundens önskemål. Du är pålitlig och tar stort ansvar för ditt arbete, med en god överblick över ditt område, och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden.
Du har tidigare dokumenterad erfarenhet av lokalvård. Meriterande är utbildning och kompetens enligt PRYL alt. SRY.
Du har goda kunskaper i svenska. Meriterande är kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
ISS är mer än bara ett jobb. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra ca 6500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte Connecting people and places to make the world work better. Vi vill att medarbetare kontinuerligt ska utvecklas i sin roll och skapar utrymme för det, bland annat genom utbildningar. Vår storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda chanser att utvecklas både i Sverige och internationellt.
Vi sätter stort värde på mångfald och inkludering. Hos ISS är alla lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva och gör ISS till en mer attraktiv arbetsplats.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Då vi tillämpar löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och vara något förlängd pga. säkerhetsprövningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett deltidsjobb.
