Lokalvårdare deltid - Riksbyggen Ek För - Städarjobb i Tidaholm

Riksbyggen Ek För / Städarjobb / Tidaholm2020-08-26Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Vi finns över hela landet och är 2 800 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Vi arbetar nära våra kunder och vi ser gärna att du i ditt jobb hos oss kan vara ledamot i någon av våra bostadsrättsföreningar. Välkommen!Som lokalvårdare hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande och socialt.Vad ska du göra?Du kommer att ansvara framförallt för inre skötsel hos ett antal kunder i Tidaholm. I arbetsuppgifterna ingår städning av bland annat trapphus, källargångar, tvättstugor och kontorslokaler.Du arbetar självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.Vem är du?Vi söker dig som har förmågan att se och bemöta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö. Du gillar att ge service, du tycker om lagarbete och har ett positivt förhållningssätt till arbetet, kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.Tidigare erfarenhet av lokalvård är ett krav samt även svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning och/eller körkort.Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla Riksbyggenanställda ser vi gärna att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med start från mitten av september. Tjänsten är placerad i TidaholmDin ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se under Jobb & Karriär/Sök jobb senast den 2020-09-06.Vid frågor kontakta Gunilla Nilsson, gunilla.nilsson@riksbyggen.se Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.Vill du precis som vi, vara med och skapa något betydelsefullt för framtiden - utveckla hållbara idéer tillsammans och skapa fler möjligheter för fler människor? Vill du ha utrymme att växa, tänka nytt och tänka längre? Vill du även ha möjlighet att ansvara för din egen tid, så att du kan skapa balans i vardagen och få ihop livspusslet. Kort sagt, önskar du en utmanande och stimulerande arbetsplats? Välkommen att jobba för en gemensam framtid. Både för dig och samhället. Välkommen till oss på Riksbyggen.Se gärna vår film om hur det är att jobba hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-06Riksbyggen Ek För5334295