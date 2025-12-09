Lokalvårdare 50%
Kfuk-Kfum Central / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kfuk-Kfum Central i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
KFUM Central är en del av KFUM-rörelsen, en ideell och inkluderande ungdomsorganisation som arbetar för att ge unga möjligheter att utvecklas som hela människor - kropp, själ och ande. Vi skapar trygga, inspirerande och öppna mötesplatser där alla känner sig välkomna. Våra lokaler används dagligen av engagerade medlemmar och besökare, och en trivsam miljö är en viktig del av vårt uppdrag.Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos KFUM Central får du en viktig roll i att skapa ordning, trygghet och trivsel i våra verksamhetslokaler.
Arbetet innebär bland annat:
Daglig städning av gemensamma ytor, omklädningsrum, toaletter, kontor och föreningslokaler
Periodisk storstädning och enklare golvvård
Fönsterputs vid behov
Avfallshantering och återvinning
Tillsyn av städmaterial och rapportering av underhållsbehov
Samarbete med övrig personal och funktioner i huset
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete
Är noggrann, självgående och känner ansvar för din arbetsmiljö
Har ett trevligt bemötande och trivs i en miljö med mycket människor
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Delar KFUM:s värderingar om inkludering, respekt och allas lika värde
Är flexibel och kan arbeta kvällar eller helger vid behov
Anställningen förutsätter att du kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal)
En trygg arbetsplats med god gemenskap
Stöttande kollegor och en meningsfull roll i en ideell ungdomsorganisation
Möjlighet att bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad för unga
Friskvårdsbidrag
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
E-post: david@kfumcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kfuk-Kfum Central
Rosengatan 1 (visa karta
)
111 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Kfuk-Kfum Central Kontakt
Operativ chef
David Svantesson david@kfumcentral.se Jobbnummer
9635601