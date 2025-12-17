Lokalvårdare, 25%

Staffanstorps Montessoriförening / Städarjobb / Staffanstorp
2025-12-17


Visa alla städarjobb i Staffanstorp, Lund, Burlöv, Lomma, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Staffanstorps Montessoriförening i Staffanstorp

Nu söker vi 2-3 deltidsanställda lokalvårdare för att städa våra lokaler i Staffanstorp. Städning utförs på kvällstid mellan 16 - 19 varje vardag. Lokalen är på ca 1500 m2 där kapprum, toaletter och klassrum städas varje dag medans övriga ytor städas 2-3 ggr per vecka. En gång per månad görs en storstädning som tar 5-8 timmar för 2-3 lokalvårdare.
Vi söker dig i Staffanstorp som vill som vill jobba kväll, kanske är du student, pensionär eller någon som vill jobba lite extra? Anställningen är en provanställning som övergår i tillsvidareanställning på 25% förlagt på 2 timmar per vardag.
För arbete på vår skola gör vi registerkontroll innan anställning.
Skicka ansökan till styrelsen@staffanstorpsmontessori.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: styrelsen@staffanstorpsmontessori.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Staffanstorps Montessoriförening, https://www.staffanstorpsmontessori.se/
Lagv (visa karta)
245 41  STAFFANSTORP

Kontakt
Morgan Jonsson
styrelsen@staffanstorpsmontessori.se

Jobbnummer
9648636

Prenumerera på jobb från Staffanstorps Montessoriförening

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Staffanstorps Montessoriförening: