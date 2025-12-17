Lokalvårdare, 25%

Nu söker vi 2-3 deltidsanställda lokalvårdare för att städa våra lokaler i Staffanstorp. Städning utförs på kvällstid mellan 16 - 19 varje vardag. Lokalen är på ca 1500 m2 där kapprum, toaletter och klassrum städas varje dag medans övriga ytor städas 2-3 ggr per vecka. En gång per månad görs en storstädning som tar 5-8 timmar för 2-3 lokalvårdare. Vi söker dig i Staffanstorp som vill som vill jobba kväll, kanske är du student, pensionär eller någon som vill jobba lite extra? Anställningen är en provanställning som övergår i tillsvidareanställning på 25% förlagt på 2 timmar per vardag. För arbete på vår skola gör vi registerkontroll innan anställning. Skicka ansökan till styrelsen@staffanstorpsmontessori.se