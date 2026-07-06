lokalvårdare
Svalövs kommun, Städverksamheten / Städarjobb / Svalöv Visa alla städarjobb i Svalöv
2026-07-06
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, Städverksamheten i Svalöv
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vi på Svalövs Kommunservice AB är med och får vardagen att fungera, varje dag året runt.
Vi levererar service inom måltider, lokalvård, fastighetsskötsel, gata och park samt fordon och maskiner som skapar värde för skolor, omsorg och hela kommunen. Med engagemang, professionalism och samarbete gör vi skillnad i människors vardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Städverksamheten söker lokalvårdare, 1 tjänst. I uppdraget som lokalvårdare erbjuds du möjlighet att både arbeta
självständigt men också i samarbete med dina kollegor. Din arbetsdag består av daglig städning inom kommunens olika verksamheter. Förutom daglig städningen ingår det även storstädning och golv vård i perioder. I tjänsten ingår även städning i trappor i Svalövbostäders hyreshus inom kommunen. Det förekommer också städning av lägenheter såsom flytt städningar, städning efter renoveringar mm. Lokalvårds arbetet är fysiskt krävande och sker stundtals i ett högt tempo. Det är viktigt att arbetet genomsyras av en god service känsla, punktlighet och högkvalité med kunden i fokus.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har erfarenhet av arbete inom serviceyrken liknande lokalvård och gärna ifrån offentliga miljöer. Det
är meriterande om du har utbildning inom lokalvård som SRY eller PRYL eller motsvarande och vana av städmaskiner samt kunskap om golvvård. Vana av att köra mindre skåpbil
Arbetet kräver att du är flexibel och att du är service- och kund fokuserad. Du trivs med nya miljöer, kan arbeta självständigt
och har förmåga att planera ditt arbete effektivt.
Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och aktiv i ditt arbete. Ditt medarbetarskap kännetecknas av god
förmåga att skapa och behålla goda relationer och du värdesätter ett noggrant utfört arbete. Goda språkkunskaper i svenska är ett krav för att kunna ta del av information inomverksamhetens olika digitala plattformar, kommunicera och läsa anvisningar.
B-körkort krävs, manuell växel
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334585-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Städverksamheten Kontakt
Enhetschef
Petra Jönsson petra.c.jonsson@svalov.se 076 607 34 89 Jobbnummer
9993017