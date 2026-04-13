Lokalvårdare
Karlstads kommun / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Vill du bli en av våra engagerade och duktiga lokalvårdare inom lokalvården i Karlstads kommun? Vårt uppdrag är att erbjuda intern service med hög kvalitet och här kommer du att tillhöra lokalvården som är uppdelat på sex enheter där alla har samma uppdrag - att utföra lokalvård. Hos oss är det lätt att trivas lite extra, speciellt då vi nyligen infört flexibel arbetstid för alla våra lokalvårdare vilket ökar balansen mellan arbete och fritid. Tillsammans är vi stolta över att bidra till rena och fina lokaler för våra kommunala verksamheter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu nya medarbetare där du tillsammans med dina kollegor utför lokalvård på bland annat kommunens skolor, äldreboenden, gymnastikhallar, bibliotek och kontor. Hos oss arbetar du med moderna städmaskiner och metoder som gör jobbet både effektivt och skonsamt - vi satsar på teknik som förbättrar arbetsmiljön och har som mål att ligga i framkant inom lokalvård. Här får du ett betydelsefullt jobb där du genom att hålla hög kvalitet skapar en god inomhusmiljö för kommunens medborgare och anställda. Förflyttningar mellan objekt kan förekomma och du ska vara beredd att ta olika uppdrag inom hela kommunens geografiska område då det ingår i rollen att stödja och hjälpa sina kollegor. Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %.Kvalifikationer
Vi söker nu dig som har tidigare erfarenhet från att jobba med lokalvård. Har du dessutom gått en
utbildning inom lokalvård, tidigare arbetat inom annan serviceverksamhet eller erfarenhet av att köra städmaskin, exempelvis kombiskurmaskin, så ser vi det som meriterande. Vi jobbar med tydliga rutiner, arbetslistor och ständiga förbättringar. Som ett led i det jobbar och kommunicerar vi mycket digitalt och du förväntas därför kunna hantera verktyg som mejl, mobilappar samt på egen hand kunna söka efter information i våra verksamhetssystem. Eftersom detta blir ett viktigt arbetsverktyg så förväntas du kunna prata, läsa och ta till dig information på svenska.
Vårt mål är nöjda kunder och för att nå dit vill vi att du har:
grundförståelse för svenska i tal och skrift
digital kompetens enligt ovan
B-körkort
Som person är du:
serviceinriktad med kunden i fokus
kommunikativ och positiv
ansvarsfull, ordningsam och noggrann
lösningsorienterad, flexibel och kan ta egna initiativ
När du börjar kommer du att få en grundläggande introduktion i våra städmetoder och arbetssätt.
Om du känner att dessa egenskaper beskriver dig, vill vi gärna höra mer om dig!
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26
)
651 84 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Kontakt
Victoria Sundström, enhetschef 054-5401287
