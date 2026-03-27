Lokalvårdare
2026-03-27
Kan du känna stolthet över att hålla våra kunders lokaler fräscha och i gott skick? Är du serviceinriktad, flexibel och har lätt för att samarbeta? Då kanske jobbet som lokalvårdare är ditt nästa jobb! Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare skapar du rena och trivsamma miljöer åt våra kunder.
I det dagliga arbetet ingår städning av kommunens lokaler i bland annat skolor, förskolor och kontor. Även periodiskt underhåll som storstädning och golvvård ingår. Arbetsdagen börjar vanligtvis klockan 6 och slutar 14.30, det kan variera något beroende på vart man är placerad.
Vi använder oss av branschens moderna metoder och som medarbetare hos oss erbjuder vi dig kompetensstärkande utbildningar och ser positivt på önskemål om utveckling. Kvalifikationer
I arbetet krävs det god svenska för att kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner samt kunna samarbeta med såväl kollegor som kunder, teamledare och områdeschef. I tjänsten ingår bilkörning och därför är det ett krav med B-körkort för bil med manuell växellåda.
Har du erfarenhet av storstädning och golvvård samt SRY och PRYL är det meriterande. Vår personalrapportering och ärendehantering görs i olika system, därför ser vi positivt på om du är van vid att använda digitala verktyg.
Som person är du flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och ger alltid det bästa möjliga bemötandet till både kunder och kollegor. Tjänsten innebär att du kommer möta många olika människor i ditt dagliga arbete och du trivs bra med det.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta varje dag. Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar från 40 års ålder.
Välkommen till en arbetsplats där samarbete, kvalitet, utveckling och en god kultur står i centrum. Vi lyckas och lär oss tillsammans. Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: https://vimeo.com/1018325941/92fb573084?share=copy
Övrig information
Våra medarbetare behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer utdraget som heter "Arbete inom skola eller förskola" på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi e-rekrytering i Varbi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barn och pedagoger på förskola och skola till våra äldre på äldreboenden. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/232".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen
Christian Edgren, Områdeschef christian.edgren@halmstad.se
9823284