Lokalvårdare

Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn
2026-03-04


Vi söker lokalvårdare med anställningstöd

Vi söker en driven och ansvarstagande lokalvårdare som vill bli en del av vårt team. Du ska kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och hitta lösningar i ditt arbete.

Det är viktigt att du kan tala och skriva svenska samt att du är noggrann, flexibel och arbetar effektivt.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Kvalifikationer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God fysik
• Kunna arbeta på höjd
• Flexibel och snabb i arbetet
• Ansvarstagande och lösningsorienterad

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oskarshamnmålare
Köpmangatan 8 B Lgh 1302 (visa karta)
572 30  OSKARSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EM Städ & takvård

Jobbnummer
9778084

