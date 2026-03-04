Lokalvårdare
Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn Visa alla städarjobb i Oskarshamn
2026-03-04
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamnmålare i Oskarshamn
Vi söker lokalvårdare med anställningstöd
Vi söker en driven och ansvarstagande lokalvårdare som vill bli en del av vårt team. Du ska kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och hitta lösningar i ditt arbete.
Det är viktigt att du kan tala och skriva svenska samt att du är noggrann, flexibel och arbetar effektivt.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God fysik
• Kunna arbeta på höjd
• Flexibel och snabb i arbetet
• Ansvarstagande och lösningsorienterad
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamnmålare
Köpmangatan 8 B Lgh 1302 (visa karta
)
572 30 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EM Städ & takvård Jobbnummer
9778084