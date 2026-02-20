Lokalvårdare
2026-02-20
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Lokalvårdare
Intermittentanställning som lokalvårdare vid anläggningen på Tjärnö Marina Laboratorium.
Arbetsuppgifter
Regelbunden städning av arbetslokaler i anslutning till Tjärnölaboratoriets verkstadsbyggnad, röda förläggningsbyggnad och matsal. Vid behov samverka med övriga lokalvårdare om insatser i övriga verksamheten.
Språk:
Flytande i svenskt tal är ett krav.
Engelska är meriterande.Publiceringsdatum2026-02-20Körkortskrav
Det är inget krav på körkort men lokaltrafiken är gles ut till stationen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lokalvård och gärna erfarenhet av städning av olika slags lokaler. Vi har till exempel lektionssalar, laboratorium, vandrarhemslika byggnader, verkstad och kök. Du ska ha god initiativ- och samarbetsförmåga, ordningssinne samt vara serviceinriktad. Stor vikt fästs vid social och personlig lämplighet. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och är lyhörd och observant på verksamheten. Ett plus om du känner dig bekväm med att kommunicera med verksamhet och kollegor om saker som behöver lagas, flyttas eller förbättras.
Anställning
Anställningsform: Intermittent 3 månader
Placering: Institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö och Tjärnö marina laboratorium, Strömstad
Tillträde: Snarast
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta helen.veerman@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta helen.tholander@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-12
Ersättning
Timersättning efter utfört arbete Kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9755381