SSA 2021 städservice AB / Städarjobb / Stockholm
2026-01-20


Publiceringsdatum
2026-01-20

Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare har du en viktig roll! Ditt arbete bidrar till en positiv bild av det offentliga rummet och en god miljö för alla som vistas i lokalerna.
Dina arbetsuppgifter innefattar daglig städning, storstädning och golvvård. Arbetet kännetecknas av variation, flexibilitet och stundtals ett högt tempo. Arbetet är fysiskt krävande.
Du blir del av ett lag som stöttar och ställer upp för varandra. Det kan också bli aktuellt att täcka upp för andra verksamheter med kort varsel.

Kvalifikationer
Vi söker personer som har tidigare erfarenhet,( ingen krav ) är stresstålig och har god kommunikationsförmå.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: ssa2021.stadservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SSA 2021 städservice AB (org.nr 559344-5033)
Norrholmsgränd 7 (visa karta)
127 41  SKÄRHOLMEN

Kontakt
Soran Qadir
ssa2021.stadservice@gmail.com

Jobbnummer
9695647

