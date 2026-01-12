Lokalvårdare
Leksand Resort AB / Städarjobb / Leksand Visa alla städarjobb i Leksand
2026-01-12
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som Lokalvårdare på Leksand Sommarland är du en av hjältarna bakom kulisserna, den som skapar fräscha, trygga och välkomnande miljöer för både gäster och kollegor. Mitt i sommarens puls ser du till att omklädningsrum, toaletter och personalutrymmen håller toppklass, så att tusentals besökare varje dag kan njuta av sitt äventyr hos oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Städning av omklädningsrum, toaletter och personalutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
GästservicePubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där noggrannhet, kvalitet och omtanke står i centrum. Du har minst ett års erfarenhet från liknande arbete och känner dig trygg i att skapa rena, välordnade och trivsamma miljöer för gäster och kollegor. Du är serviceinriktad, effektiv och ansvarstagande, och du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor. Eftersom tjänsten innebär gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag.
Arbetstider varierar, det förekommer arbete morgon, dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6953398-1783097". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677977