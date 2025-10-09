Lokalvårdare

Nila Städ AB / Städarjobb / Malå
2025-10-09


Lokalvården kan förekomma på flera olika platser
men i huvudsak hotellstädning men kan även förekomma byggstädning trappstädning industri och flyttstädningar

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: nilastad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Hotell".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nila Städ AB (org.nr 559314-5294)
Västra Lainejaur 16 (visa karta)
939 94  MALÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9548150

