Lokalvårdare
2025-10-09
Lokalvården kan förekomma på flera olika platser
men i huvudsak hotellstädning men kan även förekomma byggstädning trappstädning industri och flyttstädningar
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: nilastad@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Hotell".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559314-5294)
939 94 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
