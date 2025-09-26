Lokalvårdare
2025-09-26
Hjälp oss hålla vårt spa skinande fint
Vi har höga ambitioner vad gäller vår städning och nu behöver vi bli fler som hjälps åt att hålla vårt fina spa skinande!
På Hagabadet städar vi duschar, omklädningsrum, SPA med bl a pooler, bastu, golv, lounger/soffmiljöer, träningssalar och receptioner. Du behöver ha öga för det lilla extra och gilla att lämna rummet när det ser mysigt ut - inte bara när rutinlistan är avprickad. Känsla, värme och leende ögon vill vi ha. Du är en i teamet som är en viktig pusselbit för att våra gäster ska bli nöjda och återkomma igen och igen. Vi erbjuder en rolig arbetsplats med trevliga kollegor.
Är du rätt person?
Vi söker dig som kan jobba helg och extra vid behov vardag. Du kommer arbeta morgonpass kl 05.00 - 10.00
Har du den erfarenhet vi vill ha? Har du starka ben? Du får gärna vara intresserad av hälsa och träna några gånger i veckan med du behöver inte vara superatleten och hälsonörd.
Vår ambition är att förbättra vårt miljöarbete och är det något självklart för dig så är det såklart bra men inte nödvändigt. Det viktiga är att du är nyfiken och vill lära och göra. Har du tidigare erfarenhet som lokalvårdare är det ett plus. Du behöver kunna svenska och kunna arbeta i grupp.
Lön enligt kollektivavtal - HRF
Skriv några rader om dig själv i ett personligt brev och motivera varför just du skulle passa för denna tjänst.
Vi vill inte att du röker!
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! / Hagabadet Älvstranden
Sista ansökningsdagen den 10 oktober, men intervjuer sker löpande för att hitta rätt kandidat så vänta inte med din ansökan. Start omgående efter överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hagabadet AB
(org.nr 556435-3067), https://www.Hagabadet.se/ Arbetsplats
Koncerngruppen Hagabadet Jobbnummer
9528105