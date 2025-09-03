Lokalvårdare
Vi söker dig som är social, serviceinriktat och gillar att arbeta i team.
Då du är vår ansikte utåt vill vi att du är positiv, noggrann och gärna vill sätta prägel i våra kunders hem och lokaler.
Som anställd av Elke Städ kommer du ha blandade arbetsuppgifter såsom hemstädning, lokalvård, trappstädning, byggstädning, mm.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Även meriterande om du kan Turkiska.
Rekrytering sker löpande och kan tillsättas omgående. Välkommen med er ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@elkestad.se Omfattning
