Lokalvårdare
Miab AB / Städarjobb / Linköping
2025-08-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
MIAB söker lokalvårdare inom våra kommunala uppdrag såsom förskolor och skolor. I rollen som lokalvårdare kommer du att planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på tilldelat område. Lokalvårdare innebär kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service med omtanke, som också är MIABs ledord.
Svenska språket är ett krav med att kunna tala, läsa och kommunicera med enkelt språk.
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård. SRY eller likvärdig utbildning är meriterande.
ArbetslivserfarenhetKrav 1 - 2 års erfarenhet
Språk Svenska (krav)
Kompetenser Yrkesbevis SRY el. Yrkesbevis PRYL
Körkort B - Personbil Manuell (fördel)
Eventuella frågor mejlas till therese.ilmrud@miabab.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb.
Miab AB (org.nr 556515-9810)
Miab Kontakt
Therese Ilmrud therese.ilmrud@miabab.se
