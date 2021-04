Lokalvårdare 100% Tillträde Maj - Städtjänster i Sörmland AB - Städarjobb i Trosa

Städtjänster i Sörmland AB / Städarjobb / Trosa2021-04-06Vi behöver ytterliggare förstärkning till vårat "gäng" tillträde under maj månad eller efter ök. Rekrytering sker fortlöpande. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning 6 månader. Trosa Städ & Golvvård har funnits i 13år och utför all slags lokalvård såsom hemstädning hos privatpersoner, företagsstädning - kontor,skolor, trappor, butiker, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och golvvård. Vi internutbildar all personal. Allt arbete utföres oftast två och två men självständigt arbete förekommer. Våra kunder finns främst i Trosa men även i Gnesta, Järna, Hölö med omnejd.Vi är väldigt måna om att ha nöjda medarbetare och självklart även nöjda kunder. Vi arbetar aktivt med vår personal - miljö och kvalitetspolicy samt har kollektivavtal.Dig vi söker är en drivande, noggrann och flexibel person. Du ska tycka om serviceyrket, vara självgående, kunna samarbeta och tycka om att arbeta med kroppen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket sen tidigare. Du måste kunna utrycka dig väl i svenska talet samt skriftligt då daglig kundkontakt förekommer. Körkort är ett krav. Heltidstjänst, schemalagda arbetstider måndag-fredag samt helger efter överenskommelse. Arbetstider schemaläggs från kl 05,45-21.00 (gäller ej helg) arbetstiderna är anpassningsbara.Arbetet utgår från kontoret i Trosa för att sen arbeta med en kollega i bilpatrull. Det innebär att efter arbetsorder bilburen åka till sina kunder - både privata och företagskunder. Kunderna finns främst i Trosa men även i Gnesta, Hölö, Järna med omnejd.Din ansökan ska innehålla en presentation , CV samt minst 2 stycken referenser.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-25Städtjänster i Sörmland ABBråtagatan 1261930 TROSA5673285