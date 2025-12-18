Lokalvårdare - Heltid
2025-12-18
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare på heltid till vår kund i Västerås. I denna roll bidrar du till rena, trivsamma och välfungerande miljöer för verksamhetens medarbetare och besökare.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som lokalvårdare ansvarar du för daglig städning och underhåll av lokaler såsom kontor, gemensamhetsutrymmen och andra verksamhetsytor. Arbetet kan utföras självständigt eller i team beroende på uppdrag.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor och lokaler
Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
Avfallshantering
Påfyllning av hygien- och förbrukningsmaterial
Säkerställa att städningen håller god kvalitet
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lokalvård
B-körkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till utveckling inom lokalvård
Anställningsvillkor
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Start: Enligt överenskommelse
