Lokalvårdare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Västerås
2025-12-18


Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare på heltid till vår kund i Västerås. I denna roll bidrar du till rena, trivsamma och välfungerande miljöer för verksamhetens medarbetare och besökare.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Om tjänsten
Som lokalvårdare ansvarar du för daglig städning och underhåll av lokaler såsom kontor, gemensamhetsutrymmen och andra verksamhetsytor. Arbetet kan utföras självständigt eller i team beroende på uppdrag.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor och lokaler

Dammsugning, moppning och rengöring av ytor

Avfallshantering

Påfyllning av hygien- och förbrukningsmaterial

Säkerställa att städningen håller god kvalitet

Vi söker dig som

Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande

Trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande

Tidigare erfarenhet av lokalvård

B-körkort

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Introduktion och stöd i arbetet

Möjlighet till utveckling inom lokalvård

Anställningsvillkor

Ort: Västerås

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Vardagar, dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9651263

