Lokalvård kväll deltid
E Gruppen Sverige AB / Städarjobb / Vallentuna Visa alla städarjobb i Vallentuna
2026-01-12
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E Gruppen Sverige AB i Vallentuna
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad varje dag? E Gruppen Sverige AB söker nu engagerade lokalvårdare till vår verksamhet inom lokalvård.
Vi söker dig som vill få chansen att bli en del av ett professionellt team som säkerställer renlighet och hygien hos våra kunder.
Om jobbet.
Gymstädning.
I tjänsten som lokalvårdare kommer du att vara en del i en arbetsgrupp vars uppgift är att upprätthålla de hygienkrav som är uppsatta hos våra kunder och deras lokaler. Du kommer att få ett eget primärt ansvarsområde eller ingå i en grupp som utför arbete i alla lokaler tillhörande kunden. Då städningen sker delvis under öppettider så är kontakt med kunder förekommande, vilket ställer krav på dig som medarbetare, gällande flexibilitet för de olika momenten.
Vårt ansvar är daglig städning men kan även innebära golvvård, storstädning och smittstädning.
Vi bedriver lokalvård 7 dagar i veckan varav helgtjänstgöring kan bli aktuellt. Arbetet utförs kvällstid på vardagar och helger.
När du jobbar hos oss kommer du få använda modern städutrustning och städmaskiner för att
upprätthålla den höga hygienstandard som krävs.
I denna rekryteringsprocessen tillämpas löpande urval, intervjuer samt introduktion.
Om dig
Vi söker dig som har dokumenterad skolgång, körkort och behärskar svenska språket i tal och skrift. Då information samt instruktioner för att kunna utföra arbetet kan finnas elektroniskt krävs det att du har datorvana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från lokalvård inom sjukvård, maskinstädning och SRY-utbildning eller likvärdig utbildning.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarskännande med förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Eftersom tjänsten som lokalvårdare kan innebära att du utför lokalvård på upp till tre olika städområden på rullande schema krävs det att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer, även med kort framförhållning. Din lugna och uppmärksamma personlighet gör dig tillmötesgående och skicklig på att skapa trivsel och trygghet för dem du arbetar för och med.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Bifoga dina betyg/ CV med ansökan tillsammans med ditt personliga brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
mail
E-post: erik.servicebye@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvård gym". Arbetsgivare E Gruppen Sverige AB
(org.nr 556616-8034)
Runristarvägen 8 (visa karta
)
186 50 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erik Torstensson erik.servicebye@gmail.com 0760212116 Jobbnummer
9678448