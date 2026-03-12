Lokalvård/Hemstäd Falun
2026-03-12
Vi söker förstärknining till vår utgångsort Falun!
Tjänsten är 80% Arbetstiderna är varierande men ligger inom kl 7-15:45 Mån-Fre
Du kommer arbeta i en mindre arbetsgrupp. Vi jobbar i par som blandas och byts från dag till dag. Eftersom vi jobbar i par är körkort i nuläget inget krav, även om det är meriterande.
God samarbetsförmåga, och social kompetens är mycket viktigt i samråd med kollegor och i kundinteraktioner. Därför lägger vi också stor vikt vid dina språkkunskaper. Att behärska svenska i tal och skrift är ett krav!
Din känsla för detaljer är lika viktig som din servicekänsla.
Förmåga att behandla varje kunds hem med respekt och omtanke.
Arbetet innebär att vara fysiskt aktiv och bland annat bära utrustning, Du behöver vara i god fysisk form och gilla att hålla igång!
Din vilja och arbetsmoral är det viktigast för oss-
Du har bra servicekänsla och förmåga att se kundens behov och önskemål.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av städjobb sedan tidigare, men viktigast är att du vill jobba och kan ta instruktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: arbetsansokan@maidforyou.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Falun". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maid For You i Sverige AB
(org.nr 556925-4971)
Esplanaden 5B (visa karta
)
791 31 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maid for you AB Jobbnummer
9792158