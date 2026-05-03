Lokalstrateg
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Förbundskansliet består av medarbetare som arbetar förbundsövergripande med olika områden såsom styrelsearbete, ekonomi, kansli, juridik, arbetsmiljö, antagning, HR, kommunikation, IT, kost, systematiskt kvalitetsarbete och förbundsövergripande kompetensutveckling. Förbundskansliet kan jämföras med ett kommunledningskontor som består av ledningsgrupp, chefer på förbundsövergripande nivå samt stödfunktioner. Hos oss får du arbeta i en trevlig miljö med engagerade kollegor där vi utvecklar varandra genom ett nära samarbete och med arbetsglädje.
Publiceringsdatum2026-05-03
Vill du ta ett strategiskt helhetsgrepp om hur framtidens utbildningsmiljöer ska se ut och säkerställa att de fungerar även när det verkligen prövas?
Vi söker en erfaren och drivande lokalstrateg som vill ta ansvar för Kalmarsunds gymnasieförbunds lokalförsörjning, från analys och inriktning till genomförande och resultat. I rollen formar du hur våra skolor utvecklas, dimensioneras och används med tydligt mandat att påverka både investeringar, struktur och långsiktiga prioriteringar.
Du arbetar i ett centralt strategiskt läge mellan verksamhet, ekonomi och fastighet, och ansvarar för att skapa lösningar som är både kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Samtidigt integrerar du kontinuitets- och beredskapsperspektiv, så att utbildningsverksamheten kan upprätthållas även vid störningar och höjd beredskap.
Du fungerar som förbundets expert inom lokalförsörjning och en nyckelperson i gränssnittet mellan verksamhet, ekonomi, fastighet och beredskap:
* Du leder och utvecklar förbundets lokalförsörjning på strategisk nivå, med ansvar för analys, planering, beslut och realisering.
* Du säkerställer att lokaler stödjer verksamhetens behov utifrån kapacitet, ekonomi och kvalitet, driver större lokalprojekt och företräder förbundet i strategiska dialoger.
* Rollen omfattar även ansvar för styrning, myndighetskrav samt kontinuitets- och beredskapsplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt arbete inom lokalförsörjning, fastighetsutveckling eller motsvarande komplexa verksamheter. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Du har även erfarenhet av att driva större projekt eller förändringsprocesser.
Du är:
* Strategisk - Vanan att arbeta med prognoser, scenarier och riskbedömningar är central.
* Relationsskapande - Rollen förutsätter en mycket god förmåga att skapa förtroende, förhandla och bygga långsiktiga relationer.
* Självgående - Arbetssättet präglas av självständighet och ett tydligt ansvar för leverans och resultat.
* Gott omdöme - Förmågan att sammanväga komplex information för att göra korrekta avvägningar och prioriteringar är avgörande för framgång i uppdragen.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om byggregler, arbetsmiljökrav och funktionella krav på utbildningslokaler
* Erfarenhet av kapacitetsplanering i politiskt styrd organisation
* Erfarenhet av kontinuitetsplanering, krisberedskap eller arbete kopplat till totalförsvar
Körkort B är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Rekrytering sker löpande.
Som anställd i Kalmarsunds gymnasieförbund kommer du att krigsplaceras i din befattning och förväntas bidra till verksamheten vid höjd beredskap.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323156 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund
391 28 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Kalmarsunds gymnasieförbund, Förbundskansliet
Stabschef
Carina Cerafiani carina.cerafiani@gyf.se 010-352 7395
