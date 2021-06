Lokalsamordnare till Campus - Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten - Vaktmästarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten / Vaktmästarjobb / Stockholm2021-06-30Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb På Kungsholmen i Stockholm (Campus) finns Hällsboskolan Kungsholmen, Manillaskolan samt en del av myndighetens kontorsverksamhet. Hällsboskolan Kungsholmen har elever med grav språkstörning och Manillaskolan som har elever som är döva eller har en hörselnedsättning. I kontorsverksamheten arbetar medarbetare inom bland annat Resurscenter och Läromedelsavdelning. Lokalerna omfattar två byggnader och ca 350 medarbetare.2021-06-30Som lokalsamordnare kommer du att ha ett samordnande ansvar myndighetens lokaler på Campus. Du ansvararar för planering och koordinering av stödfunktioner så som fastighets- och lokalfrågor, drift och miljö, post och pakethantering och säkerhetsfrågor. Du samordnar till viss del servicen i receptionen och är även behjälplig med den dagliga driften på vaktmästeriet.Rapportering sker till biträdande chef för lokaler, vaktmästeri och hörselteknik vid Skolstödsenheten. Du kommer även ha ett nära samarbete med specialskolornas övergripande lokalsamordnare, skolledningarna och andra verksamhetsledningar som finns på plats på Campus.Arbetsuppgifter och ansvar:Hantera och fördela felanmälningar och ärenden i ärendehanteringssystemArbetsledning av vaktmästareAdministrera passage- och larmsystem, taggar och nycklarKontaktperson gentemot myndighetens centrala funktioner och externa leverantörerSammankallande av lokala grupper inom ansvarsområdetBrandsäkerhet-, arbetsmiljö- och miljöfrågor kopplade till lokaler och fastighetVara delaktig i projekt gällande lokaler, lokala anpassningar samt inredningVara delaktig i inköp av varor och tjänster som skyltning, avfallshantering och miljö, flytt, städ samt möbler till kontoren och skolorna.Förvalta avtal inom arbetsområdet och delta i referensgrupper för upphandlingar.Samordna och kommunicera aktuell information till chefer och medarbetare.I övrigt vara behjälplig med förekommande arbetsuppgifter inom ansvarsområdet, ex. möblering, montering, enklare reparationer samt bemanna receptionen vid behov.Vi söker dig som harErfarenhet av arbetsledningRelevant eftergymnasial utbildning inom området, ex. inom fastighetsskötsel, statlig förvaltning eller liknande.Har kunskap om lokal- och fastighetsfrågorKunskap om brandskyddsarbeteGoda administrativa kunskaperGoda kunskaper i MS Office eller motsvarandeGod kommunikativ förmåga och kunna läsa och skriva på svenska och engelska.Körkort klass BMeriterandeErfarenhet som vaktmästareKunskaper i teckenspråk. Om inte så ska du ha ett intresse av att lära dig.Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem.Kunskap om säkerhetsfrågorSom person är du drivande, strukturerad och resultatinriktad. Du har ett stort engagemang för ditt arbetsområde, är självgående och tycker om att utveckla verksamheten samt leda människor. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har kompetens och är driven i tekniska frågor. Du tycker om variationen som arbetet erbjuder och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifterna.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast, efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten5838600