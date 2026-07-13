Lokalplanerare
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2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Lilla Edets kommun söker nu lokalplanerare som i huvudsak kommer ansvara för kommunens övergripande lokalförsörjningsplan och tillhörande investeringsprocess där du som lokalplanerare leder arbetet med att skapa framtidens lokaler. Tjänsten är centralt placerad på ekonomiavdelningen.
Ekonomiavdelningen har en central roll i kommunens verksamhet och arbetar för att skapa god ekonomisk styrning, kvalitetssäkrad redovisning och välgrundade beslutsunderlag. Genom vårt arbete bidrar vi till att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt och att verksamheterna kan bedrivas effektivt och hållbart.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med kompetenta och drivna kollegor som tillsammans ansvarar för kommunens ekonomistyrning, redovisning, budgetarbete, lokalplanering, uppföljning och ekonomiska utveckling.
Vår avdelning präglas av samarbete, kunskapsutbyte och en vilja att ständigt utveckla våra arbetssätt. Vi värdesätter ett öppet klimat där vi hjälper varandra, delar med oss av vår kompetens och tillsammans driver utvecklingen framåt. Du rapporterar direkt till ekonomichefen och får en viktig roll i att säkerställa kvalitet och utveckling inom kommunens redovisningsarbete.
Din roll
Tjänsten som lokalplanerare är en ny roll som tillsätts för att stärka kommunens förutsättningar att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler på lång sikt. Kommunen har ett flertal större lokalprojekt de kommande åren både vad gäller nyproduktion samt reinvesteringar, framför allt inom sektor bildning med bland annat utveckling och nybyggnation av förskolor och skolor.
Som lokalplanerare kommer du i huvudsak ansvara för kommunens strategiska arbete med lokalförsörjning och kommunens övergripande lokalförsörjningsplan och tillhörande investeringsprocess där du också kommer driva de större projekten som beställare och då arbeta i nära samarbete med respektive sektor samt AB EdetHus. I rollen kommer du även arbeta med att planera och optimera användningen av befintliga lokaler inom kommunen. Det innebär att analysera lokalbehov, föreslå förändringar och samordna projekt för att skapa ändamålsenliga, effektiva verksamhetslokaler och goda arbetsmiljöer.
Tillsammans med kollegor arbetar du för att våra kunder har lokaler som är ändamålsenliga.
Arbetet innebär att du:
Leder arbetet med kommunens lokalförsörjningsprocess
Sammanställer och ansvarar för kommunens strategiska lokalförsörjningsplan
Ansvarar i beställarrollen för genomförandet av beslutade lokalprojekt
Arbetar för lokaloptimering och effektivisering, tar fram nyckeltal för lokalanvändning
Stödjer verksamheterna i behovsanalyser och lokalplanering
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och modig ledare med ett genuint intresse för offentliga miljöer och dess möjligheter i offentlig sektor. Du är både strategisk och operativ, med förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat. Du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av ledarskap, både som chef och kollega, i komplexa utvecklingsfrågor. Du har erfarenhet av ledningsarbete med utvecklingsfokus, projekt- och processledning. Vi ser gärna att du är en erfaren chef som arbetat i politisk styrd organisation och har god förståelse för kommunal verksamhet.
Formella krav:
Du har relevant akademisk examen, inom bygg/fastighet/arkitektur eller ekonomi alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenheter från projekt och processledning
Har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Förmåga att kommunicera på ett tydligt, inspirerande och målgruppsanpassat sätt
Erfarenheter från offentlig förvaltning och arbete i politisk styrd organisation
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska språket Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och förtroendeingivande
Ett intresse för innovation, nätverkande och samverkan
Har förmåga att samordna och se helheten framför detaljerna
Har förmåga att leda, involvera och entusiasmera människor
Har fokus på långsiktiga lösningar
Är kommunikativ och relationsskapande
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en organisation med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och stark framtidstro. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling, möjlighet till semesterväxling och dessutom en fantastisk plats att arbeta på.
Här får du arbeta i en organisation där ditt engagemang gör skillnad – både för verksamheten och för kommunens invånare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Sektor Kommunledning, Ekonomiavdelningen Kontakt
ekonomichef
Per Einarsson per.einarsson@lillaedet.se 0520-659579 Jobbnummer
10000965