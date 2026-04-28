Logistikutvecklare
Scania CV AB / Logistikjobb / Södertälje Visa alla logistikjobb i Södertälje
2026-04-28
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar.
Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Om rollen
En logistikutvecklare stödjer design, förbättring och implementering av logistikprocesser och digitala lösningar inom en leveranskedja eller produktionsmiljö. Rollen fokuserar på att analysera materialflöden, optimera logistikoperationer och utveckla systembaserade lösningar som förbättrar effektivitet, noggrannhet och hållbarhet. Tjänsten samarbetar vanligtvis med produktions-, planerings-, IT- och lager-/distributionsfunktioner för att säkerställa att logistikprocesser och stödjande system fungerar effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Processutveckling och optimering:
Analysera befintliga logistikprocesser och materialflöden för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Designa och implementera optimerade processer för materialhantering, lagerverksamhet, lagerhantering och transportflöden.
Stöd kontinuerliga förbättringsinitiativ genom dataanalys, benchmarking och strukturerad problemlösning
System- och lösningsutveckling
Delta i utveckling, konfiguration eller förbättring av logistikrelaterade system (t.ex. ERP, WMS, planeringsverktyg).
Översätt operativa krav till systemspecifikationer eller lösningsförslag.
Stödja testning, dokumentation och validering av nya eller uppdaterade logistiklösningar.
Data- och prestandaanalys
Samla in och analysera logistikdata för att övervaka prestanda, kvalitet och effektivitet.
Förbered rapporter, simuleringar eller modeller för att stödja beslutsfattande.
Identifiera grundorsakerna till processavvikelser och föreslå korrigerande åtgärder.
Tvärfunktionellt samarbete
Arbeta nära produktions-, planerings-, inköps-, transport- och IT-team för att säkerställa integrerade logistikprocesser.
Delta i projekt relaterade till layoutändringar, introduktion av nya produkter eller kapacitetsjusteringar.
Ge operativt stöd under implementeringsfaser eller processövergångar.
Vem är du?
Du har en kandidat- eller masterexamen med inriktning på logistik.
Du bör ha 2-5 års arbetslivserfarenhet inom logistik.
Flytande i både engelska och svenska.
Väldigt höga kunskaper i Office 365.
Det är meriterande om du har Scaniaerfarenhet och om du har erfarenhet av att ha jobbat i Kina.
Vilka är vi?
Scania har etablerat en tredje industriell hub i Kina med kapacitet att producera cirka 50 000 fordon per år.
"När erfarenhet möter hastighet, när ingenjörskonst möter ambition, när öst möter väst i jakten på ett gemensamt mål: ett hållbart transportsystem för kommande generationer" Christian Levin
Vi söker nu en logistikutvecklare som kan ansluta sig till teamet för att sätta industriella processer och organisation på plats!
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.
Vi ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-05-10. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta:
Eva Kindborn, Talent Acquisition Specialist, eva.kindborn@scania.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
