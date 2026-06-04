Logistikspecialist
Randstad AB / Logistikjobb / Katrineholm Visa alla logistikjobb i Katrineholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lager, logistik och flödesoptimering? Trivs du på en modern och snabbrörlig högteknologisk arbetsplats där noggrannhet och säkerhet står i fokus? För vår kunds räkning, ett världsledande globalt företag söker vi nu en engagerad och driven Logistiker.
Om tjänsten och uppdraget
I rollen som Logistikspecialist blir du anställd av oss på Randstad och arbetar som konsult ute på kundens toppmoderna anläggning i Katrineholm. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa att rätt utrustning och komponenter finns tillgängliga för teknikerna på plats, så att den dagliga driften fungerar fläckfritt.
Arbetet innebär en mix av administrativa uppgifter i digitala lagersystem och fysisk hantering av material. Du blir en del av ett sammansvetsat team där säkerhet, laganda och hög kvalitet genomsyrar allt arbete.
Att jobba som konsult hos Randstad:
Som konsult hos Randstad är du formellt anställd av oss, men tillbringar din arbetstid ute hos vår kund. Att arbeta som konsult är ett fantastiskt sätt att bygga på ditt CV, bredda ditt nätverk och samla på dig värdefull erfarenhet från marknadsledande företag. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med marknadsmässig lön, pension, semester och försäkringar. Din konsultchef finns alltid där som ett stöd för dig under hela din anställning.Så ansöker du
Låter detta som nästa spännande steg i din karriär? Eftersom kunden har ett brådskande behov sker urval och intervjuer löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så vänta inte – skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi önskar ditt CV/ansökan på engelska.
Varmt välkommen med din ansökan via Randstads hemsida!
Omfattning: Heltid
Start: Snarast (enligt överenskommelse)
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lager- och inventariehantering: Kontrollera lagernivåer, genomföra regelbundna inventeringar (cycle counts) samt optimera förvaringsutrymmen för bästa möjliga flöde och ordning.
In- och utleveranser: Ta emot, packa upp och verifiera inkommande gods mot inköpssystem samt arrangera och förbereda utgående försändelser.
Systemadministration: Registrera artiklar och hålla lagersystem samt interna databaser uppdaterade och korrekta i realtid.
Leverantörskontakt: Koordinera leveranser med kurirer, transportbolag och externa leverantörer samt hantera returer och felaktiga leveranser (RMA-processer).
Samarbete: Arbeta nära drifttekniker och ingenjörer för att snabbt och träffsäkert förse dem med de delar som behövs.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en person med ett starkt driv, stort fokus på detaljer och en förmåga att hålla deadlines även när tempot periodvis är högt. Du sätter alltid säkerheten först och trivs med att samarbeta med människor från olika bakgrunder.
Kvalifikationer för rollen:
Erfarenhet: Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom logistik, lagerhantering, materialstyrning eller liknande funktioner.
God datorvana: Du har en enkelhet för att lära dig olika system och en god datorvana.
Språk: Då du kommer att arbeta i en internationell miljö och dokumentation sker på engelska, krävs det att du är obehindrad i engelska (både i tal och skrift) utöver goda kunskaper i svenska.
Fysiska förutsättningar: Rollen innebär en del tunga lyft, varför du behöver kunna lyfta och bära upp till 18 kg kortare sträckor.
Körkort: Giltigt B-körkort är ett absolut krav då anläggningen inte nås med kollektivtrafik och tillgång till egen bil.
Meriterande:
Relevant utbildning inom logistik eller Supply Chain.
Erfarenhet av att arbeta med IT-, nätverks- eller hårdvarukomponenter.
Erfarenhet av projektledning eller processförbättringar.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/7a85983c-adf3-4627-95e6-85cf8313890f
Mossvägen 8 (visa karta
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641 49 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9948942