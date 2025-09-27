Logistikoperatör
2025-09-27
Vill du vara med och skriva Arecos historia?
Vi har byggt en helt ny fabrik med modernaste utrustning för produktion av Sandwichpaneler.
Vill du ha en roll där du har stora möjlighet utvecklas?
Kort om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944. Bolaget är verksamt inom stål, metall och produktion av byggplåtsprodukter samt utveckling och förvaltning av fastigheter. Total omsättning för koncernen är 4,3 mdr SEK och har idag 370 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Med ett gemensamt engagemang för säkerhet, kvalitet och stor passion för kundens behov, arbetar våra medarbetare dagligen för en hållbar framtid. På Areco värnar vi om våra talanger. Vi ger alla möjlighet att växa och utvecklas i harmoni med Arecos behov.
Så här kan dina dagar se ut i din framtida roll som logistikoperatör. Du kommer du att ansvara för:
Framkörning/förflyttning/lossning/lastning av material och färdig produkt.
Arbeta proaktivt med övriga maskinoperatörer inom produktionen för att säkerställa att rätt vara levereras till rätt kund.
Framkörning av kundorder, utlastning och lossning.
En väl fungerande logistik är förutsättning för att åstadkomma en långsiktig och driftsäker produktion. För att kunna genomföra detta, krävs att vi har ett starkt logistikteam.
Önskvärda kvalifikationer:
Grundläggande kunskaper inom logistik och produktion
Erfarenhet av metallindustri och utbildning inom teknik är en fördel
Truckkort typ A1 - B4
Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Mångfald och jämlikhet är för oss nyckeln till vår nuvarande och framtida framgång. Hos oss finns en fantastisk bredd av olikheter som vi omvandlar till konkurrensfördelar.
Arbetstiden är dagtid.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en flexibel och serviceinriktad teamspelare. Har ett utvecklat ordningssinne, är nyfiken på att lära sig och vill arbeta med varierade arbetsuppgifter inom logistik och produktion. Du kommer att ingå i ett Operationsteam där din insats är en viktig del av det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som söker är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över och att du besitter en stor vilja i att utvecklas tillsammans med oss. Att du sätter säkerheten främst och alltid tänker kvalité och kund i varje steg av ditt arbete ser vi som en självklarhet.
Din energi, drivkraft och attityd är framgångsfaktorer för dig och vår verksamhet. Hos oss står en god arbetsmiljö, engagemang och arbetsglädje i fokus.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Perica Presljic på perica@ppkonsulting.se
alternativt perica.presljic@areco.se
+ 46 761 88 08 54 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
