Logistikkoordinator VÄXA odling i Sverige AB

Om VÄXA
VÄXA odling i Sverige AB är en del av den nordiska odlingskoncernen VAXA, grundad 2017 på Island av Andri Björn Gunnarsson och Andri Gudmundsson. Med odlingsverksamhet i Kumla och Reykjavik arbetar vi för att revolutionera hur färska grönsaker produceras i Norden.
Sedan 2023 odlar vi bladgrönsaker av högsta kvalitet i en helt kontrollerad inomhusmiljö - djupt inne i en 500 000 m2 stor sandstensgruva, cirka 40 meter under mark. Här reglerar vi ljus, luftflöde, temperatur och exakta näringsnivåer för att skapa optimala växtförhållanden året runt. Våra produkter är alltid obesprutade, hållbara och lokalt producerade.
Vi odlar hydroponiskt, vilket innebär att växterna får näringsämnen via vattenlösning istället för jord. Det gör odlingen extremt resurssnål och helt oberoende av väder, säsonger och dagliga temperaturväxlingar.
Vår mission är tydlig:
Att minska matsvinn, korta transporterna och erbjuda svenska konsumenter ett närproducerat alternativ till importerade bladgrönsaker.
Rollen som Logistikkoordinator
Nu söker vi en strukturerad och lösningsorienterad Logistikkoordinator som vill bli en central del av vår växande logistikverksamhet. I rollen ansvarar du för att våra flöden - från planering av transporter till ordning i lagret - fungerar effektivt, systematiskt och enligt våra kvalitetskrav.
Du rapporterar till Platschef och arbetar nära både produktion, odling, planering, försäljning och externa transportpartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utlastning & transportplanering
Planera, boka och följa upp transporter
Koordinera lastningsprocessen för att säkerställa ett jämnt och effektivt flöde
Säkerställa korrekt dokumentation såsom fraktsedlar och etiketter
Kommunicera med transportörer kring ändringar, avvikelser eller särskilda behov
Lagerhantering
Hålla lagret organiserat och korrekt, både fysiskt och i system
Utföra inventeringar och hantera avvikelser
Arbeta aktivt med lageroptimering för att minska svinn och öka effektivitet
Kvalitet & spårbarhet
Följa våra rutiner för kvalitetssäkring och spårbarhet
Dokumentera avvikelser och initiera korrigerande åtgärder
Planering & förbättringsarbete
Delta i utveckling och effektivisering av logistik och lagerprocesser
Arbeta med nyckeltal och data som stöd för förbättringar
Säkerhet & samarbete
Arbeta enligt våra säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Samverka med övriga avdelningar för att skapa ett smidigt och koordinerat flöde
Vi tror att du passar i rollen om du:
Har erfarenhet av logistik, lagerhantering eller transportplanering
Arbetar strukturerat och har lätt att hantera flera uppgifter parallellt
Förstår logistikflöden och gärna har erfarenhet av lagersystem
Kommunicerar väl på både svenska och engelska
Har god IT vana och trivs i systemmiljöer
Är proaktiv, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Meriterande: erfarenhet av logistik eller lagersystem.
Varför VÄXA?
Här får du vara en del av en tekniskt avancerad, hållbar och snabbväxande verksamhet - bokstavligen. Du arbetar mitt i en av Sveriges mest unika odlingsmiljöer, där innovation och framtidens livsmedelsproduktion möts. Hos oss har du stora möjligheter att påverka, utveckla och bidra till ett smartare, grönare matsystem.
________________________________________Så ansöker du
Är du redo för nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: johan@vaxa.co Arbetsgivarens referens
